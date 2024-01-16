- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 339
Profit Trade:
1 030 (76.92%)
Loss Trade:
309 (23.08%)
Best Trade:
813.43 USD
Worst Trade:
-17.63 USD
Profitto lordo:
5 969.51 USD (304 949 pips)
Perdita lorda:
-1 187.28 USD (84 631 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (278.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
901.42 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.57%
Massimo carico di deposito:
13.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
152.15
Long Trade:
622 (46.45%)
Short Trade:
717 (53.55%)
Fattore di profitto:
5.03
Profitto previsto:
3.57 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.43 USD (9)
Crescita mensile:
1.82%
Previsione annuale:
22.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.43 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (20.31 USD)
Per equità:
54.73% (2 635.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|495
|NZDCAD
|427
|AUDCAD
|337
|GBPCAD
|27
|EURUSD
|16
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|profit
|1
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|952
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|201
|EURUSD
|33
|EURGBP
|64
|GBPUSD
|155
|USDCAD
|7
|EURCAD
|19
|CHFJPY
|3
|profit
|813
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|49K
|NZDCAD
|75K
|AUDCAD
|67K
|GBPCAD
|5.8K
|EURUSD
|3K
|EURGBP
|5.4K
|GBPUSD
|13K
|USDCAD
|898
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|369
|profit
|0
|AUDJPY
|123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +813.43 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +278.33 USD
Massima perdita consecutiva: -31.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 122
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 53
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 32
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 62
1013 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
330%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
216
99%
1 339
76%
54%
5.02
3.57
USD
USD
55%
1:500
Stable growth, low DD.