Irina Kolesnikova

Project 777

Irina Kolesnikova
1 recensione
Affidabilità
216 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 330%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 339
Profit Trade:
1 030 (76.92%)
Loss Trade:
309 (23.08%)
Best Trade:
813.43 USD
Worst Trade:
-17.63 USD
Profitto lordo:
5 969.51 USD (304 949 pips)
Perdita lorda:
-1 187.28 USD (84 631 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (278.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
901.42 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.57%
Massimo carico di deposito:
13.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
152.15
Long Trade:
622 (46.45%)
Short Trade:
717 (53.55%)
Fattore di profitto:
5.03
Profitto previsto:
3.57 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.43 USD (9)
Crescita mensile:
1.82%
Previsione annuale:
22.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.43 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (20.31 USD)
Per equità:
54.73% (2 635.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 495
NZDCAD 427
AUDCAD 337
GBPCAD 27
EURUSD 16
EURGBP 16
GBPUSD 13
USDCAD 2
EURCAD 2
CHFJPY 2
profit 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 952
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.2K
GBPCAD 201
EURUSD 33
EURGBP 64
GBPUSD 155
USDCAD 7
EURCAD 19
CHFJPY 3
profit 813
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 49K
NZDCAD 75K
AUDCAD 67K
GBPCAD 5.8K
EURUSD 3K
EURGBP 5.4K
GBPUSD 13K
USDCAD 898
EURCAD 2.4K
CHFJPY 369
profit 0
AUDJPY 123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +813.43 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +278.33 USD
Massima perdita consecutiva: -31.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutazione media:
StableProfit
1038
StableProfit 2024.01.16 11:23 
 

Stable growth, low DD.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Project 777
30USD al mese
330%
0
0
USD
5.4K
USD
216
99%
1 339
76%
54%
5.02
3.57
USD
55%
1:500
Copia

