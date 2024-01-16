当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 721
盈利交易:
1 278 (74.25%)
亏损交易:
443 (25.74%)
最好交易:
813.43 USD
最差交易:
-17.63 USD
毛利:
7 010.22 USD (378 365 pips)
毛利亏损:
-1 748.15 USD (128 614 pips)
最大连续赢利:
37 (278.33 USD)
最大连续盈利:
901.42 USD (32)
夏普比率:
0.09
交易活动:
63.58%
最大入金加载:
14.74%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
31.32
长期交易:
735 (42.71%)
短期交易:
986 (57.29%)
利润因子:
4.01
预期回报:
3.06 USD
平均利润:
5.49 USD
平均损失:
-3.95 USD
最大连续失误:
16 (-131.41 USD)
最大连续亏损:
-131.41 USD (16)
每月增长:
0.54%
年度预测:
7.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
168.00 USD (2.19%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (167.62 USD)
净值:
62.48% (3 534.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|610
|AUDNZD
|608
|AUDCAD
|423
|GBPCAD
|27
|EURUSD
|16
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|profit
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|1.1K
|AUDCAD
|1.5K
|GBPCAD
|201
|EURUSD
|33
|EURGBP
|64
|GBPUSD
|155
|USDCAD
|7
|EURCAD
|19
|CHFJPY
|3
|profit
|813
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|88K
|AUDNZD
|57K
|AUDCAD
|79K
|GBPCAD
|5.8K
|EURUSD
|3K
|EURGBP
|5.4K
|GBPUSD
|13K
|USDCAD
|898
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|369
|profit
|0
|AUDJPY
|123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +813.43 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +278.33 USD
最大连续亏损: -131.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
GrintaInvest-Real
|0.00 × 7
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 52
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 32
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 11
Stable growth, low DD.