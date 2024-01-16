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信号 / MetaTrader 4 / Project 777
Irina Kolesnikova

Project 777

Irina Kolesnikova
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5 (1)
1 信号 1 主题 1 评论
1条评论
可靠性
261
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增长自 2021 369%
Weltrade-Live
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 721
盈利交易:
1 278 (74.25%)
亏损交易:
443 (25.74%)
最好交易:
813.43 USD
最差交易:
-17.63 USD
毛利:
7 010.22 USD (378 365 pips)
毛利亏损:
-1 748.15 USD (128 614 pips)
最大连续赢利:
37 (278.33 USD)
最大连续盈利:
901.42 USD (32)
夏普比率:
0.09
交易活动:
63.58%
最大入金加载:
14.74%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
31.32
长期交易:
735 (42.71%)
短期交易:
986 (57.29%)
利润因子:
4.01
预期回报:
3.06 USD
平均利润:
5.49 USD
平均损失:
-3.95 USD
最大连续失误:
16 (-131.41 USD)
最大连续亏损:
-131.41 USD (16)
每月增长:
0.54%
年度预测:
7.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
168.00 USD (2.19%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (167.62 USD)
净值:
62.48% (3 534.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 610
AUDNZD 608
AUDCAD 423
GBPCAD 27
EURUSD 16
EURGBP 16
GBPUSD 13
USDCAD 2
EURCAD 2
CHFJPY 2
profit 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 1.1K
AUDCAD 1.5K
GBPCAD 201
EURUSD 33
EURGBP 64
GBPUSD 155
USDCAD 7
EURCAD 19
CHFJPY 3
profit 813
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 88K
AUDNZD 57K
AUDCAD 79K
GBPCAD 5.8K
EURUSD 3K
EURGBP 5.4K
GBPUSD 13K
USDCAD 898
EURCAD 2.4K
CHFJPY 369
profit 0
AUDJPY 123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +813.43 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +278.33 USD
最大连续亏损: -131.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 8
GrintaInvest-Real
0.00 × 7
Capital.com-Demo
0.00 × 52
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
SGTMarkets-Live
0.00 × 2
CFI1-Real
0.00 × 119
B2Broker-Real
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 58
EBCGroup-Live
0.00 × 32
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
Exness-Real25
0.00 × 20
Swissinv24-Main
0.00 × 2
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
VTMarkets-Live 5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
LeadCapital-Live
0.00 × 48
360Capital-Real
0.00 × 7
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
1016 更多...
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平均等级:
StableProfit
1038
StableProfit 2024.01.16 11:23 
 

Stable growth, low DD.

2026.08.12 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.06 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.06 01:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.06 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.02 00:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.02.01 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 09:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.26 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 02:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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