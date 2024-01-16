СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Project 777
Irina Kolesnikova

Project 777

Irina Kolesnikova
Irina Kolesnikova

Irina Kolesnikova

5 (1)
1 сигнал 1 тема 1 комментарий
1 отзыв
Надежность
261 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2021 369%
Weltrade-Live
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 721
Прибыльных трейдов:
1 278 (74.25%)
Убыточных трейдов:
443 (25.74%)
Лучший трейд:
813.43 USD
Худший трейд:
-17.63 USD
Общая прибыль:
7 010.22 USD (378 365 pips)
Общий убыток:
-1 748.15 USD (128 614 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (278.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
901.42 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
62.58%
Макс. загрузка депозита:
14.74%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
31.32
Длинных трейдов:
735 (42.71%)
Коротких трейдов:
986 (57.29%)
Профит фактор:
4.01
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
5.49 USD
Средний убыток:
-3.95 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-131.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.41 USD (16)
Прирост в месяц:
0.86%
Годовой прогноз:
11.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
168.00 USD (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.95% (167.62 USD)
По эквити:
62.48% (3 534.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 610
AUDNZD 608
AUDCAD 423
GBPCAD 27
EURUSD 16
EURGBP 16
GBPUSD 13
USDCAD 2
EURCAD 2
CHFJPY 2
profit 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 1.1K
AUDCAD 1.5K
GBPCAD 201
EURUSD 33
EURGBP 64
GBPUSD 155
USDCAD 7
EURCAD 19
CHFJPY 3
profit 813
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 88K
AUDNZD 57K
AUDCAD 79K
GBPCAD 5.8K
EURUSD 3K
EURGBP 5.4K
GBPUSD 13K
USDCAD 898
EURCAD 2.4K
CHFJPY 369
profit 0
AUDJPY 123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +813.43 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +278.33 USD
Макс. убыток в серии: -131.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 8
GrintaInvest-Real
0.00 × 7
Capital.com-Demo
0.00 × 52
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
SGTMarkets-Live
0.00 × 2
CFI1-Real
0.00 × 119
B2Broker-Real
0.00 × 4
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 58
EBCGroup-Live
0.00 × 32
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
Exness-Real25
0.00 × 20
Swissinv24-Main
0.00 × 2
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
VTMarkets-Live 5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
LeadCapital-Live
0.00 × 48
360Capital-Real
0.00 × 7
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
еще 1016...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Средняя оценка:
StableProfit
1038
StableProfit 2024.01.16 11:23 
 

Stable growth, low DD.

2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.06 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 13:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.06 01:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.06 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.02 00:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.02.01 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 09:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.30 02:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.26 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.20 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 11:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 02:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика