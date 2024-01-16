Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 721
Прибыльных трейдов:
1 278 (74.25%)
Убыточных трейдов:
443 (25.74%)
Лучший трейд:
813.43 USD
Худший трейд:
-17.63 USD
Общая прибыль:
7 010.22 USD (378 365 pips)
Общий убыток:
-1 748.15 USD (128 614 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (278.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
901.42 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
62.58%
Макс. загрузка депозита:
14.74%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
31.32
Длинных трейдов:
735 (42.71%)
Коротких трейдов:
986 (57.29%)
Профит фактор:
4.01
Мат. ожидание:
3.06 USD
Средняя прибыль:
5.49 USD
Средний убыток:
-3.95 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-131.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.41 USD (16)
Прирост в месяц:
0.86%
Годовой прогноз:
11.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
168.00 USD (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.95% (167.62 USD)
По эквити:
62.48% (3 534.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|610
|AUDNZD
|608
|AUDCAD
|423
|GBPCAD
|27
|EURUSD
|16
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|profit
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|1.1K
|AUDCAD
|1.5K
|GBPCAD
|201
|EURUSD
|33
|EURGBP
|64
|GBPUSD
|155
|USDCAD
|7
|EURCAD
|19
|CHFJPY
|3
|profit
|813
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|88K
|AUDNZD
|57K
|AUDCAD
|79K
|GBPCAD
|5.8K
|EURUSD
|3K
|EURGBP
|5.4K
|GBPUSD
|13K
|USDCAD
|898
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|369
|profit
|0
|AUDJPY
|123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +813.43 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +278.33 USD
Макс. убыток в серии: -131.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
GrintaInvest-Real
|0.00 × 7
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 52
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 9
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 32
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
Swissinv24-Main
|0.00 × 2
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 11
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Stable growth, low DD.