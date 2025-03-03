FiyatlarBölümler
ZSL
ZSL: ProShares UltraShort Silver

18.10 USD 1.05 (5.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZSL fiyatı bugün -5.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.03 ve Yüksek fiyatı olarak 19.00 aralığında işlem gördü.

ProShares UltraShort Silver hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.03 19.00
Yıllık aralık
7.49 42.65
Önceki kapanış
19.15
Açılış
18.86
Satış
18.10
Alış
18.40
Düşük
18.03
Yüksek
19.00
Hacim
418
Günlük değişim
-5.48%
Aylık değişim
-10.08%
6 aylık değişim
-38.60%
Yıllık değişim
95.25%
21 Eylül, Pazar