Währungen / ZSL
ZSL: ProShares UltraShort Silver
19.15 USD 0.16 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZSL hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.15 bis zu einem Hoch von 19.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Silver-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZSL News
Tagesspanne
19.15 19.52
Jahresspanne
7.49 42.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.31
- Eröffnung
- 19.30
- Bid
- 19.15
- Ask
- 19.45
- Tief
- 19.15
- Hoch
- 19.52
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- -4.87%
- 6-Monatsänderung
- -35.04%
- Jahresänderung
- 106.58%
