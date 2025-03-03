KurseKategorien
Währungen / ZSL
Zurück zum Aktien

ZSL: ProShares UltraShort Silver

19.15 USD 0.16 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZSL hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.15 bis zu einem Hoch von 19.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Silver-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZSL News

Tagesspanne
19.15 19.52
Jahresspanne
7.49 42.65
Vorheriger Schlusskurs
19.31
Eröffnung
19.30
Bid
19.15
Ask
19.45
Tief
19.15
Hoch
19.52
Volumen
207
Tagesänderung
-0.83%
Monatsänderung
-4.87%
6-Monatsänderung
-35.04%
Jahresänderung
106.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K