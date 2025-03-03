Валюты / ZSL
ZSL: ProShares UltraShort Silver
18.54 USD 0.25 (1.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZSL за сегодня изменился на 1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 18.73.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Silver. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZSL
Дневной диапазон
18.04 18.73
Годовой диапазон
7.49 42.65
- Предыдущее закрытие
- 18.29
- Open
- 18.04
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.04
- High
- 18.73
- Объем
- 254
- Дневное изменение
- 1.37%
- Месячное изменение
- -7.90%
- 6-месячное изменение
- -37.11%
- Годовое изменение
- 100.00%
