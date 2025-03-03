통화 / ZSL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZSL: ProShares UltraShort Silver
18.10 USD 1.05 (5.48%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZSL 환율이 오늘 -5.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.03이고 고가는 19.00이었습니다.
ProShares UltraShort Silver 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZSL News
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SLV ETF: Protect Your Downside Like I Am, With A Collar (NYSEARCA:SLV)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
일일 변동 비율
18.03 19.00
년간 변동
7.49 42.65
- 이전 종가
- 19.15
- 시가
- 18.86
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- 저가
- 18.03
- 고가
- 19.00
- 볼륨
- 418
- 일일 변동
- -5.48%
- 월 변동
- -10.08%
- 6개월 변동
- -38.60%
- 년간 변동율
- 95.25%
20 9월, 토요일