ZSL: ProShares UltraShort Silver
18.10 USD 1.05 (5.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZSL ha avuto una variazione del -5.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.03 e ad un massimo di 19.00.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Silver. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
18.03 19.00
Intervallo Annuale
7.49 42.65
- Chiusura Precedente
- 19.15
- Apertura
- 18.86
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Minimo
- 18.03
- Massimo
- 19.00
- Volume
- 418
- Variazione giornaliera
- -5.48%
- Variazione Mensile
- -10.08%
- Variazione Semestrale
- -38.60%
- Variazione Annuale
- 95.25%
20 settembre, sabato