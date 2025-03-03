QuotazioniSezioni
ZSL
ZSL: ProShares UltraShort Silver

18.10 USD 1.05 (5.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZSL ha avuto una variazione del -5.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.03 e ad un massimo di 19.00.

Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Silver. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.03 19.00
Intervallo Annuale
7.49 42.65
Chiusura Precedente
19.15
Apertura
18.86
Bid
18.10
Ask
18.40
Minimo
18.03
Massimo
19.00
Volume
418
Variazione giornaliera
-5.48%
Variazione Mensile
-10.08%
Variazione Semestrale
-38.60%
Variazione Annuale
95.25%
