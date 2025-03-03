Moedas / ZSL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZSL: ProShares UltraShort Silver
19.33 USD 0.02 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZSL para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.20 e o mais alto foi 19.52.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Silver. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZSL Notícias
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SLV ETF: Protect Your Downside Like I Am, With A Collar (NYSEARCA:SLV)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
Faixa diária
19.20 19.52
Faixa anual
7.49 42.65
- Fechamento anterior
- 19.31
- Open
- 19.30
- Bid
- 19.33
- Ask
- 19.63
- Low
- 19.20
- High
- 19.52
- Volume
- 119
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- -3.97%
- Mudança de 6 meses
- -34.43%
- Mudança anual
- 108.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh