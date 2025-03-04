FiyatlarBölümler
Dövizler / ZIONP
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing

22.68 USD 0.16 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZIONP fiyatı bugün -0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.38 ve Yüksek fiyatı olarak 22.89 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
22.38 22.89
Yıllık aralık
20.62 24.50
Önceki kapanış
22.84
Açılış
22.89
Satış
22.68
Alış
22.98
Düşük
22.38
Yüksek
22.89
Hacim
11
Günlük değişim
-0.70%
Aylık değişim
-0.40%
6 aylık değişim
-3.08%
Yıllık değişim
2.58%
21 Eylül, Pazar