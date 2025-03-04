QuotazioniSezioni
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing

22.68 USD 0.16 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZIONP ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.38 e ad un massimo di 22.89.

Segui le dinamiche di Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
22.38 22.89
Intervallo Annuale
20.62 24.50
Chiusura Precedente
22.84
Apertura
22.89
Bid
22.68
Ask
22.98
Minimo
22.38
Massimo
22.89
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
-0.40%
Variazione Semestrale
-3.08%
Variazione Annuale
2.58%
