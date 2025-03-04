Valute / ZIONP
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing
22.68 USD 0.16 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZIONP ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.38 e ad un massimo di 22.89.
Segui le dinamiche di Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.38 22.89
Intervallo Annuale
20.62 24.50
- Chiusura Precedente
- 22.84
- Apertura
- 22.89
- Bid
- 22.68
- Ask
- 22.98
- Minimo
- 22.38
- Massimo
- 22.89
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- -0.40%
- Variazione Semestrale
- -3.08%
- Variazione Annuale
- 2.58%
20 settembre, sabato