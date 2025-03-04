Währungen / ZIONP
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing
22.84 USD 0.07 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZIONP hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.75 bis zu einem Hoch von 22.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIONP News
Tagesspanne
22.75 22.88
Jahresspanne
20.62 24.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.77
- Eröffnung
- 22.78
- Bid
- 22.84
- Ask
- 23.14
- Tief
- 22.75
- Hoch
- 22.88
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- -2.39%
- Jahresänderung
- 3.30%
