Валюты / ZIONP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing
22.88 USD 0.19 (0.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZIONP за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.75, а максимальная — 23.03.
Следите за динамикой Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZIONP
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Zions Bancorporation: Market Perform, Solid Key Metrics (NASDAQ:ZION)
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zions Bancorporation, National Association 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZION)
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Zions Bancorporation, National Association 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZION)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
Дневной диапазон
22.75 23.03
Годовой диапазон
20.62 24.50
- Предыдущее закрытие
- 23.07
- Open
- 22.88
- Bid
- 22.88
- Ask
- 23.18
- Low
- 22.75
- High
- 23.03
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- -2.22%
- Годовое изменение
- 3.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.