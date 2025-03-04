통화 / ZIONP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing
22.68 USD 0.16 (0.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZIONP 환율이 오늘 -0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.38이고 고가는 22.89이었습니다.
Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIONP News
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Presents at Barclays 23rd Annual Global
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Zions Bancorporation: Market Perform, Solid Key Metrics (NASDAQ:ZION)
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zions Bancorporation, National Association 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZION)
- Zions Bancorporation, National Association (ZION) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Zions Bancorporation, National Association 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZION)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
일일 변동 비율
22.38 22.89
년간 변동
20.62 24.50
- 이전 종가
- 22.84
- 시가
- 22.89
- Bid
- 22.68
- Ask
- 22.98
- 저가
- 22.38
- 고가
- 22.89
- 볼륨
- 11
- 일일 변동
- -0.70%
- 월 변동
- -0.40%
- 6개월 변동
- -3.08%
- 년간 변동율
- 2.58%
20 9월, 토요일