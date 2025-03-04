通貨 / ZIONP
ZIONP: Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representing
22.84 USD 0.07 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZIONPの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり22.75の安値と22.88の高値で取引されました。
Zions Bancorporation N.A. - Depositary Shares each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZIONP News
1日のレンジ
22.75 22.88
1年のレンジ
20.62 24.50
- 以前の終値
- 22.77
- 始値
- 22.78
- 買値
- 22.84
- 買値
- 23.14
- 安値
- 22.75
- 高値
- 22.88
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- -2.39%
- 1年の変化
- 3.30%
