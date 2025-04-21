Dövizler / YJ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
YJ: Yunji Inc - American Depository Shares
1.85 USD 0.03 (1.65%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
YJ fiyatı bugün 1.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.75 ve Yüksek fiyatı olarak 1.91 aralığında işlem gördü.
Yunji Inc - American Depository Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YJ haberleri
- Yunji Inc. (YJ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yunji Q2 2025 sees widened net loss amid revenue drop
- Yunji announces finance leadership change as senior director resigns
- Yunji Selects WWC, P.C. as its Independent Registered Public Accounting Firm
- Yunji Q4 revenue drops 35% year-on-year to 97.1 million yuan
Günlük aralık
1.75 1.91
Yıllık aralık
1.37 2.54
- Önceki kapanış
- 1.82
- Açılış
- 1.78
- Satış
- 1.85
- Alış
- 2.15
- Düşük
- 1.75
- Yüksek
- 1.91
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 1.65%
- Aylık değişim
- 8.82%
- 6 aylık değişim
- 0.00%
- Yıllık değişim
- -20.26%
21 Eylül, Pazar