YJ: Yunji Inc - American Depository Shares
1.85 USD 0.03 (1.65%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YJ ha avuto una variazione del 1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.91.
Segui le dinamiche di Yunji Inc - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
YJ News
- Yunji Inc. (YJ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yunji Q2 2025 sees widened net loss amid revenue drop
- Yunji announces finance leadership change as senior director resigns
- Yunji Selects WWC, P.C. as its Independent Registered Public Accounting Firm
- Yunji Q4 revenue drops 35% year-on-year to 97.1 million yuan
Intervallo Giornaliero
1.75 1.91
Intervallo Annuale
1.37 2.54
- 1.82
- 1.78
- 1.85
- 2.15
- 1.75
- 1.91
- 11
- 1.65%
- 8.82%
- 0.00%
- -20.26%
20 settembre, sabato