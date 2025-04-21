КотировкиРазделы
YJ: Yunji Inc - American Depository Shares

1.81 USD 0.12 (6.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YJ за сегодня изменился на -6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.78, а максимальная — 1.91.

Следите за динамикой Yunji Inc - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.78 1.91
Годовой диапазон
1.37 2.54
Предыдущее закрытие
1.93
Open
1.90
Bid
1.81
Ask
2.11
Low
1.78
High
1.91
Объем
21
Дневное изменение
-6.22%
Месячное изменение
6.47%
6-месячное изменение
-2.16%
Годовое изменение
-21.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.