Валюты / YJ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YJ: Yunji Inc - American Depository Shares
1.81 USD 0.12 (6.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YJ за сегодня изменился на -6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.78, а максимальная — 1.91.
Следите за динамикой Yunji Inc - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YJ
- Yunji Inc. (YJ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yunji Q2 2025 sees widened net loss amid revenue drop
- Yunji announces finance leadership change as senior director resigns
- Yunji Selects WWC, P.C. as its Independent Registered Public Accounting Firm
- Yunji Q4 revenue drops 35% year-on-year to 97.1 million yuan
Дневной диапазон
1.78 1.91
Годовой диапазон
1.37 2.54
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.78
- High
- 1.91
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -6.22%
- Месячное изменение
- 6.47%
- 6-месячное изменение
- -2.16%
- Годовое изменение
- -21.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.