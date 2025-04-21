Divisas / YJ
YJ: Yunji Inc - American Depository Shares
1.86 USD 0.05 (2.76%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de YJ de hoy ha cambiado un 2.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.84, mientras que el máximo ha alcanzado 1.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Yunji Inc - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.84 1.89
Rango anual
1.37 2.54
- Cierres anteriores
- 1.81
- Open
- 1.86
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.84
- High
- 1.89
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 2.76%
- Cambio mensual
- 9.41%
- Cambio a 6 meses
- 0.54%
- Cambio anual
- -19.83%
