YJ: Yunji Inc - American Depository Shares
1.83 USD 0.03 (1.61%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do YJ para hoje mudou para -1.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.83 e o mais alto foi 1.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Yunji Inc - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.83 1.85
Faixa anual
1.37 2.54
- Fechamento anterior
- 1.86
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.83
- High
- 1.85
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -1.61%
- Mudança mensal
- 7.65%
- Mudança de 6 meses
- -1.08%
- Mudança anual
- -21.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh