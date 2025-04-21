通貨 / YJ
YJ: Yunji Inc - American Depository Shares
1.82 USD 0.04 (2.15%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YJの今日の為替レートは、-2.15%変化しました。日中、通貨は1あたり1.82の安値と1.85の高値で取引されました。
Yunji Inc - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
YJ News
- Yunji Inc. (YJ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yunji Q2 2025 sees widened net loss amid revenue drop
- Yunji announces finance leadership change as senior director resigns
- Yunji Selects WWC, P.C. as its Independent Registered Public Accounting Firm
- Yunji Q4 revenue drops 35% year-on-year to 97.1 million yuan
1日のレンジ
1.82 1.85
1年のレンジ
1.37 2.54
- 以前の終値
- 1.86
- 始値
- 1.85
- 買値
- 1.82
- 買値
- 2.12
- 安値
- 1.82
- 高値
- 1.85
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -2.15%
- 1ヶ月の変化
- 7.06%
- 6ヶ月の変化
- -1.62%
- 1年の変化
- -21.55%
