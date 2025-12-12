YCY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedi 9.9500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.9450 - 9.9500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.9400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. YCY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedi temettü ödüyor mu? AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedi şu anda 9.9500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.30% ve USD değerlerini izler. YCY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

YCY hisse senedi nasıl alınır? AA Mission Acquisition Corp. II hisselerini şu anki 9.9500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.9500 ve Ask 9.9530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte YCY fiyat hareketlerini takip edin.

YCY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9100 - 10.0400 ve mevcut fiyatı 9.9500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.9500 veya Ask 9.9530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.30% ve 6 aylık değişim oranı 0.30% değerlerini karşılaştırır. YCY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedi yıllık olarak 10.0400 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9100 - 10.0400). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.9400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak AA Mission Acquisition Corp. II performansını takip edin.

AA Mission Acquisition Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9100 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.9500 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9100 - 10.0400 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki YCY fiyat hareketlerini izleyin.