YCY: AA Mission Acquisition Corp. II
A taxa do YCY para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.9450 e o mais alto foi 9.9500.
Veja a dinâmica do par de moedas AA Mission Acquisition Corp. II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de YCY hoje?
Hoje AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) está avaliado em 9.9500. O instrumento é negociado dentro de 9.9450 - 9.9500, o fechamento de ontem foi 9.9400, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de YCY em tempo real.
As ações de AA Mission Acquisition Corp. II pagam dividendos?
Atualmente AA Mission Acquisition Corp. II está avaliado em 9.9500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.30% e USD. Monitore os movimentos de YCY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de YCY?
Você pode comprar ações de AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) pelo preço atual 9.9500. Ordens geralmente são executadas perto de 9.9500 ou 9.9530, enquanto 12 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de YCY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de YCY?
Investir em AA Mission Acquisition Corp. II envolve considerar a faixa anual 9.9100 - 10.0400 e o preço atual 9.9500. Muitos comparam 0.30% e 0.30% antes de enviar ordens em 9.9500 ou 9.9530. Estude as mudanças diárias de preço de YCY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AA Mission Acquisition Corp. II?
O maior preço de AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) no último ano foi 10.0400. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9100 - 10.0400, e a comparação com 9.9400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AA Mission Acquisition Corp. II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AA Mission Acquisition Corp. II?
O menor preço de AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) no ano foi 9.9100. A comparação com o preço atual 9.9500 e 9.9100 - 10.0400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de YCY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de YCY?
No passado AA Mission Acquisition Corp. II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.9400 e 0.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.9400
- Open
- 9.9450
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Low
- 9.9450
- High
- 9.9500
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.30%
- Mudança de 6 meses
- 0.30%
- Mudança anual
- 0.30%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.