YCY: AA Mission Acquisition Corp. II
Der Wechselkurs von YCY hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.9450 bis zu einem Hoch von 9.9500 gehandelt.
Verfolgen Sie die AA Mission Acquisition Corp. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von YCY heute?
Die Aktie von AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) notiert heute bei 9.9500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.9450 - 9.9500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9400 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von YCY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie YCY Dividenden?
AA Mission Acquisition Corp. II wird derzeit mit 9.9500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von YCY zu verfolgen.
Wie kaufe ich YCY-Aktien?
Sie können Aktien von AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) zum aktuellen Kurs von 9.9500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.9500 oder 9.9530 platziert, während 12 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von YCY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in YCY-Aktien?
Bei einer Investition in AA Mission Acquisition Corp. II müssen die jährliche Spanne 9.9100 - 10.0400 und der aktuelle Kurs 9.9500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.30% und 0.30%, bevor sie Orders zu 9.9500 oder 9.9530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von YCY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AA Mission Acquisition Corp. II?
Der höchste Kurs von AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) im vergangenen Jahr lag bei 10.0400. Innerhalb von 9.9100 - 10.0400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AA Mission Acquisition Corp. II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AA Mission Acquisition Corp. II?
Der niedrigste Kurs von AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) im Laufe des Jahres betrug 9.9100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.9500 und der Spanne 9.9100 - 10.0400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von YCY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von YCY statt?
AA Mission Acquisition Corp. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9400 und 0.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9400
- Eröffnung
- 9.9450
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Tief
- 9.9450
- Hoch
- 9.9500
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.30%
- 6-Monatsänderung
- 0.30%
- Jahresänderung
- 0.30%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh