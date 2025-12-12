КотировкиРазделы
YCY: AA Mission Acquisition Corp. II

9.9500 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YCY за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9450, а максимальная — 9.9500.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YCY сегодня?

AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) сегодня оценивается на уровне 9.9500. Инструмент торгуется в пределах 9.9450 - 9.9500, вчерашнее закрытие составило 9.9400, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YCY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AA Mission Acquisition Corp. II?

AA Mission Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 9.9500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения YCY на графике в реальном времени.

Как купить акции YCY?

Вы можете купить акции AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) по текущей цене 9.9500. Ордера обычно размещаются около 9.9500 или 9.9530, тогда как 12 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YCY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YCY?

Инвестирование в AA Mission Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.9100 - 10.0400 и текущей цены 9.9500. Многие сравнивают 0.30% и 0.30% перед размещением ордеров на 9.9500 или 9.9530. Изучайте ежедневные изменения цены YCY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AA Mission Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) за последний год составила 10.0400. Акции заметно колебались в пределах 9.9100 - 10.0400, сравнение с 9.9400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AA Mission Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AA Mission Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) за год составила 9.9100. Сравнение с текущими 9.9500 и 9.9100 - 10.0400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YCY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YCY?

В прошлом AA Mission Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9400 и 0.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.9450 9.9500
Годовой диапазон
9.9100 10.0400
Предыдущее закрытие
9.9400
Open
9.9450
Bid
9.9500
Ask
9.9530
Low
9.9450
High
9.9500
Объем
12
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
0.30%
Годовое изменение
0.30%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.