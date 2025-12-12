- Aperçu
YCY: AA Mission Acquisition Corp. II
Le taux de change de YCY a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.9450 et à un maximum de 9.9500.
Suivez la dynamique AA Mission Acquisition Corp. II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action YCY aujourd'hui ?
L'action AA Mission Acquisition Corp. II est cotée à 9.9500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.9450 - 9.9500, a clôturé hier à 9.9400 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de YCY présente ces mises à jour.
L'action AA Mission Acquisition Corp. II verse-t-elle des dividendes ?
AA Mission Acquisition Corp. II est actuellement valorisé à 9.9500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de YCY.
Comment acheter des actions YCY ?
Vous pouvez acheter des actions AA Mission Acquisition Corp. II au cours actuel de 9.9500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.9500 ou de 9.9530, le 12 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de YCY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action YCY ?
Investir dans AA Mission Acquisition Corp. II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9100 - 10.0400 et le prix actuel 9.9500. Beaucoup comparent 0.30% et 0.30% avant de passer des ordres à 9.9500 ou 9.9530. Consultez le graphique du cours de YCY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AA Mission Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus élevé de AA Mission Acquisition Corp. II l'année dernière était 10.0400. Au cours de 9.9100 - 10.0400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.9400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AA Mission Acquisition Corp. II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AA Mission Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus bas de AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) sur l'année a été 9.9100. Sa comparaison avec 9.9500 et 9.9100 - 10.0400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de YCY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action YCY a-t-elle été divisée ?
AA Mission Acquisition Corp. II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.9400 et 0.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.9400
- Ouverture
- 9.9450
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Plus Bas
- 9.9450
- Plus Haut
- 9.9500
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 0.30%
- Changement à 6 Mois
- 0.30%
- Changement Annuel
- 0.30%
