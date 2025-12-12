- Panoramica
YCY: AA Mission Acquisition Corp. II
Il tasso di cambio YCY ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.9450 e ad un massimo di 9.9500.
Segui le dinamiche di AA Mission Acquisition Corp. II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni YCY oggi?
Oggi le azioni AA Mission Acquisition Corp. II sono prezzate a 9.9500. Viene scambiato all'interno di 9.9450 - 9.9500, la chiusura di ieri è stata 9.9400 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di YCY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AA Mission Acquisition Corp. II pagano dividendi?
AA Mission Acquisition Corp. II è attualmente valutato a 9.9500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di YCY.
Come acquistare azioni YCY?
Puoi acquistare azioni AA Mission Acquisition Corp. II al prezzo attuale di 9.9500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.9500 o 9.9530, mentre 12 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di YCY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni YCY?
Investire in AA Mission Acquisition Corp. II implica considerare l'intervallo annuale 9.9100 - 10.0400 e il prezzo attuale 9.9500. Molti confrontano 0.30% e 0.30% prima di effettuare ordini su 9.9500 o 9.9530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di YCY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AA Mission Acquisition Corp. II?
Il prezzo massimo di AA Mission Acquisition Corp. II nell'ultimo anno è stato 10.0400. All'interno di 9.9100 - 10.0400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.9400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AA Mission Acquisition Corp. II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AA Mission Acquisition Corp. II?
Il prezzo più basso di AA Mission Acquisition Corp. II (YCY) nel corso dell'anno è stato 9.9100. Confrontandolo con gli attuali 9.9500 e 9.9100 - 10.0400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda YCY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di YCY?
AA Mission Acquisition Corp. II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.9400 e 0.30%.
- Chiusura Precedente
- 9.9400
- Apertura
- 9.9450
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Minimo
- 9.9450
- Massimo
- 9.9500
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 0.30%
- Variazione Semestrale
- 0.30%
- Variazione Annuale
- 0.30%
