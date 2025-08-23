FiyatlarBölümler
Dövizler / YCL
Geri dön - Hisse senetleri

YCL: ProShares Ultra Yen

21.76 USD 0.02 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YCL fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.74 ve Yüksek fiyatı olarak 21.79 aralığında işlem gördü.

ProShares Ultra Yen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YCL haberleri

Günlük aralık
21.74 21.79
Yıllık aralık
19.95 24.97
Önceki kapanış
21.78
Açılış
21.74
Satış
21.76
Alış
22.06
Düşük
21.74
Yüksek
21.79
Hacim
21
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
0.51%
6 aylık değişim
-1.27%
Yıllık değişim
-12.40%
21 Eylül, Pazar