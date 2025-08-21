KurseKategorien
Währungen / YCL
Zurück zum Aktien

YCL: ProShares Ultra Yen

21.78 USD 0.31 (1.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YCL hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.67 bis zu einem Hoch von 21.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YCL News

Tagesspanne
21.67 21.79
Jahresspanne
19.95 24.97
Vorheriger Schlusskurs
22.09
Eröffnung
21.75
Bid
21.78
Ask
22.08
Tief
21.67
Hoch
21.79
Volumen
73
Tagesänderung
-1.40%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
-1.18%
Jahresänderung
-12.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K