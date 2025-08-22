CotationsSections
YCL: ProShares Ultra Yen

21.76 USD 0.02 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YCL a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.74 et à un maximum de 21.79.

Suivez la dynamique ProShares Ultra Yen. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.74 21.79
Range Annuel
19.95 24.97
Clôture Précédente
21.78
Ouverture
21.74
Bid
21.76
Ask
22.06
Plus Bas
21.74
Plus Haut
21.79
Volume
21
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
-1.27%
Changement Annuel
-12.40%
20 septembre, samedi