クォートセクション
通貨 / YCL
YCL: ProShares Ultra Yen

21.78 USD 0.31 (1.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YCLの今日の為替レートは、-1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり21.67の安値と21.79の高値で取引されました。

ProShares Ultra Yenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.67 21.79
1年のレンジ
19.95 24.97
以前の終値
22.09
始値
21.75
買値
21.78
買値
22.08
安値
21.67
高値
21.79
出来高
73
1日の変化
-1.40%
1ヶ月の変化
0.60%
6ヶ月の変化
-1.18%
1年の変化
-12.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K