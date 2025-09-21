FiyatlarBölümler
Dövizler / WRB-PE
Geri dön - Hisse senetleri

WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058

23.9000 USD 0.0600 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WRB-PE fiyatı bugün -0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.8500 ve Yüksek fiyatı olarak 24.0000 aralığında işlem gördü.

W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
23.8500 24.0000
Yıllık aralık
20.4300 25.3500
Önceki kapanış
23.9600
Açılış
24.0000
Satış
23.9000
Alış
23.9030
Düşük
23.8500
Yüksek
24.0000
Hacim
16
Günlük değişim
-0.25%
Aylık değişim
1.36%
6 aylık değişim
8.66%
Yıllık değişim
-4.48%
21 Eylül, Pazar