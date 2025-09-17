КотировкиРазделы
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058

24.3350 USD 0.0250 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRB-PE за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.3100, а максимальная — 24.4000.

Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.3100 24.4000
Годовой диапазон
20.4300 25.3500
Предыдущее закрытие
24.3100
Open
24.4000
Bid
24.3350
Ask
24.3380
Low
24.3100
High
24.4000
Объем
13
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
3.20%
6-месячное изменение
10.64%
Годовое изменение
-2.74%
