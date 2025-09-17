Валюты / WRB-PE
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058
24.3350 USD 0.0250 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRB-PE за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.3100, а максимальная — 24.4000.
Следите за динамикой W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.3100 24.4000
Годовой диапазон
20.4300 25.3500
- Предыдущее закрытие
- 24.3100
- Open
- 24.4000
- Bid
- 24.3350
- Ask
- 24.3380
- Low
- 24.3100
- High
- 24.4000
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 3.20%
- 6-месячное изменение
- 10.64%
- Годовое изменение
- -2.74%
