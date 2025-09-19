KurseKategorien
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058

23.9600 USD 0.1900 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRB-PE hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.9600 bis zu einem Hoch von 24.2100 gehandelt.

Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
23.9600 24.2100
Jahresspanne
20.4300 25.3500
Vorheriger Schlusskurs
24.1500
Eröffnung
24.2094
Bid
23.9600
Ask
23.9630
Tief
23.9600
Hoch
24.2100
Volumen
23
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
1.61%
6-Monatsänderung
8.93%
Jahresänderung
-4.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K