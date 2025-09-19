Währungen / WRB-PE
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058
23.9600 USD 0.1900 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRB-PE hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.9600 bis zu einem Hoch von 24.2100 gehandelt.
Verfolgen Sie die W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.9600 24.2100
Jahresspanne
20.4300 25.3500
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.1500
- Eröffnung
- 24.2094
- Bid
- 23.9600
- Ask
- 23.9630
- Tief
- 23.9600
- Hoch
- 24.2100
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 1.61%
- 6-Monatsänderung
- 8.93%
- Jahresänderung
- -4.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K