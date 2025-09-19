通貨 / WRB-PE
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058
23.9600 USD 0.1900 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WRB-PEの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり23.9600の安値と24.2100の高値で取引されました。
W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.9600 24.2100
1年のレンジ
20.4300 25.3500
- 以前の終値
- 24.1500
- 始値
- 24.2094
- 買値
- 23.9600
- 買値
- 23.9630
- 安値
- 23.9600
- 高値
- 24.2100
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -0.79%
- 1ヶ月の変化
- 1.61%
- 6ヶ月の変化
- 8.93%
- 1年の変化
- -4.24%
