通貨 / WRB-PE
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058

23.9600 USD 0.1900 (0.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WRB-PEの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり23.9600の安値と24.2100の高値で取引されました。

W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.9600 24.2100
1年のレンジ
20.4300 25.3500
以前の終値
24.1500
始値
24.2094
買値
23.9600
買値
23.9630
安値
23.9600
高値
24.2100
出来高
23
1日の変化
-0.79%
1ヶ月の変化
1.61%
6ヶ月の変化
8.93%
1年の変化
-4.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K