Valute / WRB-PE
WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058
23.9000 USD 0.0600 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WRB-PE ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.8500 e ad un massimo di 24.0000.
Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.8500 24.0000
Intervallo Annuale
20.4300 25.3500
- Chiusura Precedente
- 23.9600
- Apertura
- 24.0000
- Bid
- 23.9000
- Ask
- 23.9030
- Minimo
- 23.8500
- Massimo
- 24.0000
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- 1.36%
- Variazione Semestrale
- 8.66%
- Variazione Annuale
- -4.48%
20 settembre, sabato