QuotazioniSezioni
Valute / WRB-PE
Tornare a Azioni

WRB-PE: W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058

23.9000 USD 0.0600 (0.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WRB-PE ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.8500 e ad un massimo di 24.0000.

Segui le dinamiche di W.R. Berkley Corporation 5.70% Subordinated Debentures due 2058. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.8500 24.0000
Intervallo Annuale
20.4300 25.3500
Chiusura Precedente
23.9600
Apertura
24.0000
Bid
23.9000
Ask
23.9030
Minimo
23.8500
Massimo
24.0000
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
1.36%
Variazione Semestrale
8.66%
Variazione Annuale
-4.48%
20 settembre, sabato