Dövizler / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited
21.13 USD 0.29 (1.35%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WLKP fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.08 ve Yüksek fiyatı olarak 21.55 aralığında işlem gördü.
Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WLKP haberleri
Günlük aralık
21.08 21.55
Yıllık aralık
21.08 24.96
- Önceki kapanış
- 21.42
- Açılış
- 21.55
- Satış
- 21.13
- Alış
- 21.43
- Düşük
- 21.08
- Yüksek
- 21.55
- Hacim
- 85
- Günlük değişim
- -1.35%
- Aylık değişim
- -4.30%
- 6 aylık değişim
- -8.84%
- Yıllık değişim
- -5.16%
21 Eylül, Pazar