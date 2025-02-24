FiyatlarBölümler
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited

21.13 USD 0.29 (1.35%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WLKP fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.08 ve Yüksek fiyatı olarak 21.55 aralığında işlem gördü.

Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.08 21.55
Yıllık aralık
21.08 24.96
Önceki kapanış
21.42
Açılış
21.55
Satış
21.13
Alış
21.43
Düşük
21.08
Yüksek
21.55
Hacim
85
Günlük değişim
-1.35%
Aylık değişim
-4.30%
6 aylık değişim
-8.84%
Yıllık değişim
-5.16%
21 Eylül, Pazar