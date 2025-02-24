货币 / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited
21.68 USD 0.11 (0.51%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WLKP汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点21.55和高点21.70进行交易。
关注Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WLKP新闻
日范围
21.55 21.70
年范围
21.43 24.96
- 前一天收盘价
- 21.57
- 开盘价
- 21.65
- 卖价
- 21.68
- 买价
- 21.98
- 最低价
- 21.55
- 最高价
- 21.70
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- -1.81%
- 6个月变化
- -6.47%
- 年变化
- -2.69%
