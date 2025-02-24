QuotazioniSezioni
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited

21.13 USD 0.29 (1.35%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WLKP ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.08 e ad un massimo di 21.55.

Segui le dinamiche di Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.08 21.55
Intervallo Annuale
21.08 24.96
Chiusura Precedente
21.42
Apertura
21.55
Bid
21.13
Ask
21.43
Minimo
21.08
Massimo
21.55
Volume
85
Variazione giornaliera
-1.35%
Variazione Mensile
-4.30%
Variazione Semestrale
-8.84%
Variazione Annuale
-5.16%
