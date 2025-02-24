Valute / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited
21.13 USD 0.29 (1.35%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WLKP ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.08 e ad un massimo di 21.55.
Segui le dinamiche di Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WLKP News
Intervallo Giornaliero
21.08 21.55
Intervallo Annuale
21.08 24.96
- Chiusura Precedente
- 21.42
- Apertura
- 21.55
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Minimo
- 21.08
- Massimo
- 21.55
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- -4.30%
- Variazione Semestrale
- -8.84%
- Variazione Annuale
- -5.16%
