통화 / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited
21.13 USD 0.29 (1.35%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WLKP 환율이 오늘 -1.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.08이고 고가는 21.55이었습니다.
Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
21.08 21.55
년간 변동
21.08 24.96
- 이전 종가
- 21.42
- 시가
- 21.55
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- 저가
- 21.08
- 고가
- 21.55
- 볼륨
- 85
- 일일 변동
- -1.35%
- 월 변동
- -4.30%
- 6개월 변동
- -8.84%
- 년간 변동율
- -5.16%
20 9월, 토요일