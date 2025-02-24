Валюты / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited
21.57 USD 0.21 (0.96%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WLKP за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.90.
Новости WLKP
- WLKP Earnings Miss by 13%
- Westlake Chemical Partners LP Common Units (WLKP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Westlake Chemical: Large Dividend Yield, Growing Market, And Undervalued (NYSE:WLKP)
- Westlake Chemical Partners: Undervalued Gem Offering A Compelling Yield
- Westlake Chemical Partners LP Common Units (WLKP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Westlake Chemical Partners LP Common Units 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WLKP)
Дневной диапазон
21.51 21.90
Годовой диапазон
21.43 24.96
- Предыдущее закрытие
- 21.78
- Open
- 21.90
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- Low
- 21.51
- High
- 21.90
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -2.31%
- 6-месячное изменение
- -6.95%
- Годовое изменение
- -3.19%
