WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited

21.57 USD 0.21 (0.96%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WLKP за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.90.

Следите за динамикой Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.51 21.90
Годовой диапазон
21.43 24.96
Предыдущее закрытие
21.78
Open
21.90
Bid
21.57
Ask
21.87
Low
21.51
High
21.90
Объем
42
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
-2.31%
6-месячное изменение
-6.95%
Годовое изменение
-3.19%
