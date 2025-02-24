通貨 / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited
21.42 USD 0.13 (0.60%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WLKPの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり21.38の安値と21.65の高値で取引されました。
Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
21.38 21.65
1年のレンジ
21.38 24.96
- 以前の終値
- 21.55
- 始値
- 21.63
- 買値
- 21.42
- 買値
- 21.72
- 安値
- 21.38
- 高値
- 21.65
- 出来高
- 98
- 1日の変化
- -0.60%
- 1ヶ月の変化
- -2.99%
- 6ヶ月の変化
- -7.59%
- 1年の変化
- -3.86%
