通貨 / WLKP
WLKP: Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited

21.42 USD 0.13 (0.60%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WLKPの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり21.38の安値と21.65の高値で取引されました。

Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WLKP News

1日のレンジ
21.38 21.65
1年のレンジ
21.38 24.96
以前の終値
21.55
始値
21.63
買値
21.42
買値
21.72
安値
21.38
高値
21.65
出来高
98
1日の変化
-0.60%
1ヶ月の変化
-2.99%
6ヶ月の変化
-7.59%
1年の変化
-3.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K