FiyatlarBölümler
Dövizler / WHLRD
Geri dön - Hisse senetleri

WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative

36.33 USD 0.66 (1.78%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WHLRD fiyatı bugün -1.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.73 ve Yüksek fiyatı olarak 36.33 aralığında işlem gördü.

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
35.73 36.33
Yıllık aralık
21.00 37.89
Önceki kapanış
36.99
Açılış
35.73
Satış
36.33
Alış
36.63
Düşük
35.73
Yüksek
36.33
Hacim
2
Günlük değişim
-1.78%
Aylık değişim
0.92%
6 aylık değişim
19.11%
Yıllık değişim
71.37%
21 Eylül, Pazar