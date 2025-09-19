KurseKategorien
Währungen / WHLRD
Zurück zum Aktien

WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative

35.73 USD 1.26 (3.41%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WHLRD hat sich für heute um -3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.73 bis zu einem Hoch von 35.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
35.73 35.73
Jahresspanne
21.00 37.89
Vorheriger Schlusskurs
36.99
Eröffnung
35.73
Bid
35.73
Ask
36.03
Tief
35.73
Hoch
35.73
Volumen
1
Tagesänderung
-3.41%
Monatsänderung
-0.75%
6-Monatsänderung
17.15%
Jahresänderung
68.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K