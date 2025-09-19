Währungen / WHLRD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative
35.73 USD 1.26 (3.41%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHLRD hat sich für heute um -3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.73 bis zu einem Hoch von 35.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.73 35.73
Jahresspanne
21.00 37.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.99
- Eröffnung
- 35.73
- Bid
- 35.73
- Ask
- 36.03
- Tief
- 35.73
- Hoch
- 35.73
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -3.41%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 17.15%
- Jahresänderung
- 68.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K