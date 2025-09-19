クォートセクション
通貨 / WHLRD
株に戻る

WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative

36.99 USD 0.44 (1.20%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WHLRDの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり35.01の安値と36.99の高値で取引されました。

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
35.01 36.99
1年のレンジ
21.00 37.89
以前の終値
36.55
始値
35.01
買値
36.99
買値
37.29
安値
35.01
高値
36.99
出来高
2
1日の変化
1.20%
1ヶ月の変化
2.75%
6ヶ月の変化
21.28%
1年の変化
74.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K