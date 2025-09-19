通貨 / WHLRD
WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative
36.99 USD 0.44 (1.20%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WHLRDの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり35.01の安値と36.99の高値で取引されました。
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
35.01 36.99
1年のレンジ
21.00 37.89
- 以前の終値
- 36.55
- 始値
- 35.01
- 買値
- 36.99
- 買値
- 37.29
- 安値
- 35.01
- 高値
- 36.99
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- 2.75%
- 6ヶ月の変化
- 21.28%
- 1年の変化
- 74.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K