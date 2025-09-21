Valute / WHLRD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative
36.33 USD 0.66 (1.78%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WHLRD ha avuto una variazione del -1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.73 e ad un massimo di 36.33.
Segui le dinamiche di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
35.73 36.33
Intervallo Annuale
21.00 37.89
- Chiusura Precedente
- 36.99
- Apertura
- 35.73
- Bid
- 36.33
- Ask
- 36.63
- Minimo
- 35.73
- Massimo
- 36.33
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.78%
- Variazione Mensile
- 0.92%
- Variazione Semestrale
- 19.11%
- Variazione Annuale
- 71.37%
21 settembre, domenica