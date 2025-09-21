QuotazioniSezioni
Valute / WHLRD
Tornare a Azioni

WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative

36.33 USD 0.66 (1.78%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WHLRD ha avuto una variazione del -1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.73 e ad un massimo di 36.33.

Segui le dinamiche di Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
35.73 36.33
Intervallo Annuale
21.00 37.89
Chiusura Precedente
36.99
Apertura
35.73
Bid
36.33
Ask
36.63
Minimo
35.73
Massimo
36.33
Volume
2
Variazione giornaliera
-1.78%
Variazione Mensile
0.92%
Variazione Semestrale
19.11%
Variazione Annuale
71.37%
21 settembre, domenica