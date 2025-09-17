Валюты / WHLRD
WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative
36.55 USD 0.45 (1.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WHLRD за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.75, а максимальная — 36.90.
Следите за динамикой Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.75 36.90
Годовой диапазон
21.00 37.89
- Предыдущее закрытие
- 37.00
- Open
- 36.50
- Bid
- 36.55
- Ask
- 36.85
- Low
- 35.75
- High
- 36.90
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 19.84%
- Годовое изменение
- 72.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.