КотировкиРазделы
Валюты / WHLRD
Назад в Рынок акций США

WHLRD: Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative

36.55 USD 0.45 (1.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WHLRD за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.75, а максимальная — 36.90.

Следите за динамикой Wheeler Real Estate Investment Trust Inc - Series D Cumulative . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
35.75 36.90
Годовой диапазон
21.00 37.89
Предыдущее закрытие
37.00
Open
36.50
Bid
36.55
Ask
36.85
Low
35.75
High
36.90
Объем
85
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
19.84%
Годовое изменение
72.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.