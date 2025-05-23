FiyatlarBölümler
Dövizler / WEAT
Geri dön - Hisse senetleri

WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV

4.20 USD 0.02 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WEAT fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.19 ve Yüksek fiyatı olarak 4.22 aralığında işlem gördü.

Teucrium Wheat Fund ETV hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEAT haberleri

Günlük aralık
4.19 4.22
Yıllık aralık
4.11 5.52
Önceki kapanış
4.22
Açılış
4.21
Satış
4.20
Alış
4.50
Düşük
4.19
Yüksek
4.22
Hacim
337
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
-10.26%
Yıllık değişim
-20.15%
21 Eylül, Pazar