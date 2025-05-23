Währungen / WEAT
WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV
4.20 USD 0.02 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEAT hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.19 bis zu einem Hoch von 4.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teucrium Wheat Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.19 4.22
Jahresspanne
4.11 5.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.22
- Eröffnung
- 4.21
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Tief
- 4.19
- Hoch
- 4.22
- Volumen
- 285
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -10.26%
- Jahresänderung
- -20.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K