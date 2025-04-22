КотировкиРазделы
WEAT
WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV

4.29 USD 0.07 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WEAT за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.24, а максимальная — 4.29.

Следите за динамикой Teucrium Wheat Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.24 4.29
Годовой диапазон
4.11 5.52
Предыдущее закрытие
4.22
Open
4.25
Bid
4.29
Ask
4.59
Low
4.24
High
4.29
Объем
731
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
-8.33%
Годовое изменение
-18.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.