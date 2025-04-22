Валюты / WEAT
WEAT: Teucrium Wheat Fund ETV
4.29 USD 0.07 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEAT за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.24, а максимальная — 4.29.
Следите за динамикой Teucrium Wheat Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.24 4.29
Годовой диапазон
4.11 5.52
- Предыдущее закрытие
- 4.22
- Open
- 4.25
- Bid
- 4.29
- Ask
- 4.59
- Low
- 4.24
- High
- 4.29
- Объем
- 731
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- -8.33%
- Годовое изменение
- -18.44%
